İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu (Adli Tıp raporu)

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul Tophane'de ölü bulunmuştu.



Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.



TRT Haber'in haberine göre, Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp raporunda İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

"KANINDA UYKU İLACINDAN BAŞKA BULGU YOK"



Rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.