İngilizce öğretmeni Katie, İstanbul’da öldürüldü

Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay’a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Mustafa Gülter ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ÖĞRETMENİ DAHA ÖNCE DE RAHATSIZ ETMİŞ



Hayatını kaybeden Katia Erorbay’ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa Gülter'in, Erorbay’a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.