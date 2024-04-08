imsakiye

İnşaat malzemesi yüklü TIR alev topuna döndü

Denizli’de inşaat malzemeleri yüklü TIR seyir halindeyken anda alev aldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu TIR'daki yangın kontrol altına alındı.

İnşaat malzemesi yüklü TIR alev topuna döndü

Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesinde meydana gelen olayda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'dan seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi.

Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek müdahale etmek istedi.

Aracın motor bölümünden yükselen alev ve dumanlar bir anda aracın ön kısmını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu aracı saran alevler kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...