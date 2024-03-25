İnternette 100 bin liraya ''satılık bebek'' ilanı!

Rojbin Hayrullahoğlu / Star Haber



İnternet üzerinden ilan veren kişiler bebek satıyor. Kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeğine fiyat biçiyor.



''PARA HESABIMA GELİR, BEBEK ADRESE GİDER''

Bir sözde ebeveyn ''Bende kız bebek var 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider.'' dedi.

Star Haber ekibi o kişiye ulaştı. Sözde ebeveyn bebeğin fotoğraflarını paylaşıp şartları sundu.

''100 BİN LİRA İSTİYORUM''

Samsun'da yaşadığını belirten bu kişi ''100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum.'' diye konuştu.

DOĞMAMIŞ BEBEK İÇİN 170 BİN LİRA İSTEDİ

Söz konusu sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir annenin ise, 9 aylık hamile olduğunu belirterek verdiği ilanın altına da numarasını koyduğu görülüyor.

Star Haber Muhabiri Rojbin Hayrullahoğlu, o kadınla irtibata geçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı anne, Türkiye'de oturma izni olmadığını ve bebeği verdikten sonra memleketine döneceğini belirtti.

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''Ne kadara anlaştınız?'' sorusuna ''170 bin liraya.'' yanıtını veren kadın, ''Her şey halledildi. Sadece doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi yapacak.'' ifadelerini kullandı.