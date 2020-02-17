İntihar eden arkeologun savunması ortaya çıktı (Zeugma'da neler oldu?)

Zeugma Müze müdürlüğü tarafından eserler üzerine zimmetlenmediği için soruşturmaya tabi tutulan arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharının ardından üç sayfalık savunması ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, Kaçmış hazırladığı üç sayfalık savunmasını fikir almak üzere 23 Eylül’de ağabeyi ile paylaştı.

Savunmaya göre, bazı eserlerin üzerinde envanter numaraları olmadığı, farklı eserlere aynı envanter numarası verildiği hatta bazı eserler üzerindeki envanter numaralarıyla kazılardan gelen arkeolojik eserler listesindeki numaraların uyuşmadığı komisyonca tespit edildi.

2 bin 455 eserin envanterinin yapılmadığının fark edilmesi üzerine eserlerin yer aldığı depolar üçer kez, teşhir salonununda yer alan vitrinler ise ikişer kez kontrol edildi.

Çalışmalara rağmen listeyle uyuşmayan birçok eserin olduğu ortaya çıktı. Listenin sağlıklı olmadığı sonucuna varan komisyon, son yöntem olarak numarası olmayan eserleri envanter fişleri üzerindeki görsellerle karşılaştırarak eşleştirmeye çalıştı.



'BU KADAR ÖZVERİLİ ÇALIŞMAMA RAĞMEN...'



Sayım devam ederken hem komisyon üyelerinin izin kullandığını hem de kendisine başka görevlerin verildiğini belirten Kaçmış, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayım ile ilgili yapılan çalışmalara gerekli özen ve önem gösterdiğime inanıyorum. Elimde olmayan nedenler sürecin uzamasına neden olmuştur. Müdürlüğün hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilmesine ve bu kadar özverili çalışmama rağmen benden savunma istenmesi hem psikolojik hem de biyolojik olarak beni çok yıpratmıştır.”

''İNTİHARA YÖNLENDİRME''

Kaçmış’ın savunma metnini savcılığa sunduklarını söyleyen avukat Aslı Pasinli, “Şiddet denildiğinde akla daha çok fiziksel şiddetin yarattığı etki ve sonuçlar gelir. Oysa işyerinde psikolojik şiddetin çalışanlar üzerinde yarattığı etki de aynı düzeydedir. Merve’nin ölüm nedeni intihar dahi olsa mobing sonucu intiharın gerçekleşmiş olması ‘intihara yönlendirme’ suçunun oluşması anlamına gelecektir” dedi.

100 ESERDE KAYIT NUMARASI BULUNMUYORDU

Zeugma Müzesi'nde görevli olan bir arkeolog 2018'de açığa alındı. İtiraz üzerine 2019'de görevine geri döndü. Ancak geri dönen arkeolog, Il Kültür Turizm Müdürlüğü'ne tayin edildi. Tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan 9 bin eserin başka bir memura devredilmesi gerekiyordu. Bu 9 bin eserden 100'ünün müze kayıt numarası bulunmuyordu. Müze yönetimi aynı müzede görevli arkeolog Merve Kaçmış'tan, eserleri en kısa sürede kendi zimmetine almasını istedi.



100 ESER İÇİN MOBBİNG İDDİASI



Arkeolog Merve de kayıt numarası olmayan eserleri müze kayıt defterinde yer alan eserle karşılaştırdıktan sonra devralacağını söyledi. Ancak iddiaya göre müze yönetimi numarasız 100 eserin karşılaştırılması yapılmadan zimmet edilmesi için Merve Kaçmış'a baskı uyguladı. Merve kendisine uygulanan mobbinge dayanamayıp 13 Ocak'ta Diyarbakır'da yaşadığı apartmanin sekizinci katından atlayıp intihar etti.



Kaçmış'ın intiharının ardından bıraktığı notta "Her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz" ifadesin yer alması üzerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, soruşturma talimatı verdiği belirtilmişti.

Müzedeki sayım ise sürüyor.

