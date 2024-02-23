Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ansızın vurmaya devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek.''

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