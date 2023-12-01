Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen PKK’lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” ifadelerine yer verildi.

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