Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen PKK’lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” ifadelerine yer verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Msb
- Pençe Kilit Operasyonu