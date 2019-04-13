Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi"