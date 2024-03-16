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İşe gitmek için çıktı, başından vurulup öldü

Kocaeli'de sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli Gülhan Esen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İşe gitmek için çıktı, başından vurulup öldü

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Gülhan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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