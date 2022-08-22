İsim ve soyadınızı değiştirmek için son fırsat

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.



İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

İSİM VE SOYADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İsim ve soyadı seçmek kişilerin elinde değildir. Doğduklarında onlara verilen isimle ve babalarının soyadlarıyla hayata başlarlar. Ancak çoğu insan isminden memnun değildir. Hatta soyadından da memnun olmayan çok insan vardır. Bu kişiler isterlerse isimleri ve soyadlarını değiştirebilirler. Soy isim değiştirme ya da isim değiştirmek için başvurulması gereken yerler vardır. Peki isim ve soy isim nasıl değiştirilir?

Özellikle son zamanlarda kişiler soy isim ve isim değişimi için birçok araştırma yapmaktadır. Soyadını değiştirmek zor değildir. Gerekli mahkemeye başvuru sonrasında bu istek yerine gelir. Peki başvurulması gereken yer neresidir? Başvuru nasıl yapılmalıdır? İşte tüm detaylar...

Yazım hatası, noktalama hatası ve baba ile hiçbir ilginin kalmaması gibi durumlarda da değişiklik yapılabilir.

Soyadı değiştirme konusundan daha çok aranan bir şey varsa o da şüphesiz isim değişikliğidir. Kişilerin beğenmediği bir isime sahip olabilir ve doğal olarak isimlerini değiştirmek isteyebilirler. Kişi eğer haklı sebeplere sahipse isim değişikliği için başvuruda bulunabiliyor. Peki bu haklı sayılan sebepler nelerdir? Şahsın isminin örf ve adetlere uymaması, isim alay edilecek bir isimse, şahıs çevresi tarafından başka bir isim ile anılıyorsa, şahsın din ya da cinsiyet değişikliğinde bulunması, ismin kendi karakterine uymadığı düşüncesi, kişinin kardeşinin de aynı isme sahip olması, ismin unisex olmasından kaynaklı olarak cinsiyet karışıklığına sebep olması, aynı isim ve soy isimde bir akrabaya sahip olunması, aynı isme sahip olan bir şahsın aranması, değiştirme nedeni sayılabilir. Bu sebepler ile hâkim karşısına çıkmak mümkündür. Hâkimin inceleyeceği dilekçenin kusursuz olması gerekir. Şayet bir kusura sahip olursa kişinin talebi hâkim tarafından reddedilebilir.

DEĞİŞİKLİK NASIL YAPILIR?

Daha öncelerde Nüfus Müdürlüğü yoluyla isim değişikliği yapmak mümkün değildi. Bundan dolayı da şahısların dava açmaları ve dilekçe yolu ile mahkemeye müracaat etmeleri gerekmekteydi. Fakat Nüfu Hizmetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe sokuldu. Soyadı Kanunu'nun 3. Maddesine dayanarak imla hataları bulunan isim ve soy isimlerin İl, İlçe İdare Kurulları tarafından mahkeme kararına gerek olmadan değiştirilebileceği duyuruldu.



İsim ya da soy isim değişikliği önceden sadece bir kez yapılabiliyordu ancak yeni kanuna göre gerektiği müddetçe defalarca da olsa mahkemeye başvurmak mümkündür. Dava sahibi kişilerin kesinlikle haklı bir sebebe sahip olması gerekiyor. Şu an sadece bir dilekçe ile başvurmak mümkün. Dilekçe havalesi yapılır masraf ve harçların mahkemedeki vezneye yatırılması gerekli. Sonrasında ise sebep haklı bulunursa isim değişikliği yapılabiliyor.



Haklı sanılmayacak birçok sebep bulunmakta. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanıyor;

Aile içerisinde suç işlemiş yahut suça karışmış birisinin olması, şahsın sabıka kaydının bulunması ve bundan dolayı kendini bulmalarını engellemek istemesi, popüler ve şöhret sahibi kimseler ile aynı isim ve soy isime sahip olmak istememesi, suçlu kimseler ile aynı soy isime sahip olunduğunda soyadı değişikliği yapılabiliyor ancak aynı sebeple isim değişikliği yapmak mümkün değil.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İsim değiştirmek için öncelerden mahkemeye dava açmak gerekmekteydi. Ancak şimdi sadece bir dilekçe doldurarak ve ardından bu dilekçeyi Adliye Hukuk Mahkemesi'ne göndererek isim değişikliği başvurusunda bulunmak mevcut. Dilekçe gönderildikten sonra da gerekli ödemeler yapılmak zorundadır. Bu ödemeler vezneye yatırılır.



İsim değişikliği için yapılacak masraflar ayrı ayrıdır. İşlem ücretleri için yaklaşık 35-40 lira gerekirken avans tutarları için de 150-200 lira gerekmektedir. Üstelik 2020 yılının nispi harç tutarı da kesin bir şekilde belli değildir. İsmini değiştirmek isteyen kişilerin ödeme yapmaları zaruridir. Eğer ödemeler gerçekleşmezse kişinin ismi değişmez.

E-DEVLETTEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Resmi duyuru ile birlikte ad soyad değişikliği yapmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni uygulama ile artık mahkeme açılmadan isim soyad değikliği başvuruları yapılabiliyor. İsim soyad değişikliği yapmak isteyenlerin bu isteklerinin yerine gelmesi için artık mahkeme kararı aranmayacak.Bu işlemi yapmak istiyorsanız; T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız, kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.