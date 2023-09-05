İSMEK kayıtları başladı: İSMEK kurslarına nasıl kayıt yapılır?

Enstitü İstanbul İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayat boyu eğitime kazandırdığı yeni anlayışla 2023-2024 eğitim döneminde de İstanbul halkının hem yüz yüze hem uzaktan eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecek. Yetişkin eğitiminde İstanbul halkının ilk tercihi olan Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni dönem kayıtları, 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve yıl boyu devam edecek. Eğitimlere ise 18 Eylül 2023 tarihinde çalacak ilk ders zili ile start verilecek.



Enstitü İstanbul İSMEK, kısa süre önce açılan Büyük İstanbul Otogarı, Beykoz Kavacık, Çatalca ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet eğitim merkezleri de dahil 15’i uzmanlık okulu olmak üzere 150 merkezde eğitim verecek. 2023-2024 eğitim döneminde 181’i yeni olmak üzere, 1000’in üzerinde eğitim programı İstanbullularla buluşacak. İstanbullular, yeni dönem eğitimleri ve eğitimlerin verileceği merkezlerin bilgilerine, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren www.enstitu.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecek.

İSMEK'E KAYIT NASIL OLUNUR?



• Web sitesi (https://enstitu.ibb.istanbul/) üzerinden ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayın.



• Karşınıza çıkacak olan “Enstitü İstanbul İSMEK Kayıt Girişi” panelindeki “Üye Ol” butonuna tıkladıktan sonra, burada T.C. kimlik bilgisiyle birlikte diğer kişisel bilgilerinizi girip şifrenizi belirleyebilirsiniz.



• Ardından “Aydınlatma metnini okudum ve anladım” kısmını da işaretleyip, “Üye Ol” butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek “Kullanıcı Kaydı Onayı” bölümüne de cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girip “Onayla” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.



Enstitü İstanbul İSMEK katılımcılarına küçük bir hatırlatma! İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki herhangi bir portala daha önceden üye girişi yapmış iseniz, oradaki kullanıcı giriş bilgilerinizi ve şifrenizi Enstitü İstanbul İSMEK’te de kullanabileceksiniz. Yani bu durumda yeni üye girişi yapmanıza gerek olmayacak.