Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Yılmaz Yavuz'un (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Senirkent - Büyükkabaca kara yolu Boşköy mevkisinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü ile otomobildeki Alihan Balım (20), Bayram Kızıl (24), Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Taşdemir ve Can müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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