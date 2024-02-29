İsrail, Gazze'de sivilleri vurdu: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 112 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"

İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.



İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.



Tüm dünya, Gazze’de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."