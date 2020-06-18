İstanbul Adalet Sarayı'nda bir mahkemeye karantina

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki bir mahkeme karantinaya alındı.

6. Tüketici Mahkemesi’nde çalışan ve erkek olduğu öğrenilen memurda corona virüs tespit edildi.



Bunun üzerine mahkemenin iki hakimi ve kalem personelleri 14 gün karantinada kalmaları için tedbiren izne çıkartıldı.

Karantinaya alınan mahkeme ve kalem dezenfekte edildi.



Öte yandan karantina altına alınan duruşma salonunun kapısına, “Covid-19 salgını nedeni ile mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazılı kağıt asıldı.