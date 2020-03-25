İstanbul barajları corona ile mücadeleye hazır mı?

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeni ile uzmanlar sık sık evde kalınması ve hijyen uyarısında bulunuyor. Bu durum su kullanımını da ciddi bir oranda arttırıyor.

Su kullanımının artması ve sıcakların yaklaşması birkaç ay önce su seviyesinin düşmesiyle gündeme gelen İstanbul barajlarını akla getirdi.



İSKİ’den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 63.81 seviyesine kadar çıktı.



GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan geçen yıl 24 Mart 2019 itibariyle 817 milyon metreküp su bulunan barajlarda bu oran 24 Mart 2020 itibariyle 554 milyon metreküpe düştü.



İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; “Ömerli 96.62, Pabuçdere 5.23, Sazlıdere 43.52, B. Çekmece 40.07, Alibeyköy 41.93, Terkos 56.87, Kazandere 9.14, Elmalı 86.17, Darlık 100.00, Istrancalar 25.81”



Öte yandan son yağmurlar ile su seviyesi istenilen düzeye gelen İstanbul’da önümüzdeki günlerde bir su sıkıntısı beklenmiyor.

"CORONA VİRÜSE KARŞI EN ÖNEMLİ ÖNLEM HİJYEN"

