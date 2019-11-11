İstanbul Beşiktaş'taki halk otobüsü kazasında yeni görüntü

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza öncesi otobüste bulunan kameraya şoförün müdahale ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen halk otobüsü kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 

Beşiktaş'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki özel halk otobüs kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. Kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nın olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti.

Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.’nın kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye basıyor. Sürücü ardından ayağa kalkarak yukarıya doğru uzanıyor ve kamerayı vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.

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