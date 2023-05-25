İstanbul Esenler'de cinayet: Bacakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

Esenler'de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bir kişinin cesedi bulundu. Haberi ilk olarak "domuz bağı yöntemiyle öldürüldü" olarak geçen DHA, daha sonra yayımladığı düzeltme metninde, hayatını kaybeden Pakistan uyruklu kişinin bacakları ve ağzı bağlanarak öldürüldüğünü belirtti.

İstanbul Esenler'de cinayet: Bacakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

Esenler Kemer Mahallesi 903 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve ayakları ve ağzının ayrı iplerle bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

İstanbul Esenler'de cinayet: Bacakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu - 1

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Yangının Khan'a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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