İstanbul Havalimanı taksicilerinden eylem: Hedef gösteriliyoruz

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri İzmir’de taksici Oğuz Erge’nin öldürülmesi ve taksicilere yönelik saldırılara tepki göstermek için bir araya geldi.



Taksiciler, kooperatif merkezinde “Taksicileri hedef gösterenler saldırı ve cinayetlerin sorumlusudur” yazılı pankart açarak can güvenliklerinin olmadığını söyledi.



İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can taksiciler adına açıklama yaptı.



“Bu olay taksi esnafımızla birlikte vicdan sahibi tüm insanlığı üzmüştür. Bizler artık bu olayların son bulmasını diliyoruz. Taksiciler olarak 60 yıldır onurla ve gururla İstanbul halkına hizmet veriyoruz.” diyen Can, taksiciler hakkında son yıllarda bir linç kampanyası yürütüldüğünü söyledi.



“Her fırsatta bizler kötülenmekte ve hedef gösterilmekteyiz. Yıllardır süren bu planlı saldırılar sonucu bizler vatandaşımızın gözünde itibar kaybetmekte ve adeta hedef gösterilmektedir.” diyen Başkan Can, Oğuz Erge’nin ölümüyle sonuçlanan saldırının bu karalama kampanyasının bir etkisi olduğunu anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI



Taksici esnafının maruz kaldığı diğer olayın ise korsan taşımacılık olduğunun altını çizen Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu çevreler, paranın gücü ile sektörümüzü sürekli karalamakta, TV ve sosyal medyada algı ve manipüle haberleriyle PR çalışmalarını sürdürmektedir. Amaçları, hizmet ettiğimiz ve velinimetimiz olan halkımızla bizi karşı karşıya getirmektedir. Emek hırsızı bu korsanlar haksız ve hukuksuz şekilde emeğimizi çalmaktadır. Bizler bu emek hırsızlarını taksici dostu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililere şikâyet ediyoruz. Bu korsanlar için caydırıcı cezalar, erişim engeli ve emniyetimizden daha çok denetim istiyoruz.”