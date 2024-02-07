İstanbul Havalimanı taksicilerinden eylem: Hedef gösteriliyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI



Taksici esnafının maruz kaldığı diğer olayın ise korsan taşımacılık olduğunun altını çizen Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu çevreler, paranın gücü ile sektörümüzü sürekli karalamakta, TV ve sosyal medyada algı ve manipüle haberleriyle PR çalışmalarını sürdürmektedir. Amaçları, hizmet ettiğimiz ve velinimetimiz olan halkımızla bizi karşı karşıya getirmektedir. Emek hırsızı bu korsanlar haksız ve hukuksuz şekilde emeğimizi çalmaktadır. Bizler bu emek hırsızlarını taksici dostu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililere şikâyet ediyoruz. Bu korsanlar için caydırıcı cezalar, erişim engeli ve emniyetimizden daha çok denetim istiyoruz.”