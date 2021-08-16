İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi. Sonrasındaki operasyonlarla da bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 13:04

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Muş'un verdiği bilgiye göre, gümrük muhafaza ekipleri, 4,3 ton maddeyi Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde yakaladı.

"UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ''

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum'' ifadesine yer verdi.

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