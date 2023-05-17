İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıya göre,  Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da perşembe günü kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

başta olmak üzere , Kocaeli ve Sakarya'da perşembe günü kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken olumsuzluklara karşı tebdirli olunması istendi. 

1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu)

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu)

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...