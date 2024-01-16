İstanbul itfaiyesindeki rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütlü rüşvet suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.



Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye teşkilatı çalışanı, biri emekli 4 itfaiye eri tutuklandı.



Dİğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediğini belirlenmişti.



Talep edilen rüşvet parasının temini için kişilerin yangın söndürme sistemleri satan sivil birine yönlendirildiğini ve verilen paraya karşılık hiçbir ürünün satılmadığını ortaya çıkaran ekipler, rüşvet veren kişilerin dosyalarının imzalandığını, vermeyenlerin usule uygun olsa dahi işlerini aksatarak zorlandıklarını da tespit etmişti.



Soruşturma kapsamındaki operasyonda, biri emekli 4 itfaiye eri ile bir İBB sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

