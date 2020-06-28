İstanbul Riva'da tekne kayalıklara çarptı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Beykoz açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

DHA 28.06.2020 - 06:52

İstanbul Riva'da tekne kayalıklara çarptı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Beykoz Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi.

Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki kadını kurtarmak için harekete geçti. Ekipler kadının bulunduğu alana botla gelerek, kadını kurtardı.

Ekipler kendi teknelerine aldıkları kadını hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler mahsur kalanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...