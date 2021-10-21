İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçen hafta yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpüğün nedeninin kamyonetten dökülen deterjan olduğu ortaya çıktı.

Haberler - DHA 21.10.2021 - 14:10

İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü

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İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim'de yağmur sonrası köpükle kaplanmıştı.

Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.

50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi.

Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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