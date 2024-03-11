İstanbul Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Kocaeli sınırında bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın tümünü sardı. Fabrikada bulunan tiner ve boyaların tutuşmasıyla yangın çok büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada kimyasal maddelerin yanması nedeniyel zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

İstanbulun pek çok ilçesinden görülen fabrika yangınına çok sayıda itafiye ekibi müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarının uzun süre devam etmesi bekleniyor.