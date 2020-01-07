İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyi darp eden polis memuru görevden alındı

Valilik, ''İstanbul Üniversitesi'nde yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis memuru görevden alındı'' dedi.

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Son dakika haberi! İstanbul Valiliği, 2 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak'ta toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1
polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. " denildi.

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