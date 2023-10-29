İstanbul Valiliği'nde 100. yıl kabul töreni

Vali Davut Gül’ü, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli tebrik etti.

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