Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İstanbul Valiliği'nde 100. yıl kabul töreni

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği'nde 100. yıl kabul töreni
Siyasilerden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları

Siyasilerden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları

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Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Fatih’te bulunan İstanbul Valiliği binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nde 100. yıl kabul töreni - 1

Vali Davut Gül’ü, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli tebrik etti.

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