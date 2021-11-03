İstanbul Valiliği'nden 'ABD askerinin başına çuval geçirildi' iddiasına ilişkin açıklama

Haberler - NTV Haber 03.11.2021 - 12:19
İstanbul'u ziyaret eden ABD savaş gemisinin sivil personelinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği dün Sarayburnu'da yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
Liman ziyareti kapsamında gelen ABD savaş gemisinde görevli sivil personele "başına çuval geçirme" girişiminde bulunulduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 17 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
TGB dünkü olayla ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.