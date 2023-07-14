İstanbul'da "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" paneli düzenlendi

Bugünden bakıldığında 15 Temmuz'un öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Akgün, "Türkiye, büyük bir yıkımdan, işgalden ve büyük bir iç savaşın eşiğinden dönmüştür." ifadesini kullandı.



Akgün, TMV'nin 15 Temmuz'dan bir ay önce kurulduğunu hatırlatarak, artık yurt dışında "Türk okulları" denildiğinde FETÖ okullarının değil TMV okullarının akıllara geldiğinin altını çizdi.



Likoğlu ise FETÖ'nün örgütlenme yapısının temelinde eğitimin olduğuna ve tüm kötülükleri eğitimi kullanarak yaptığına işaret ederek, TMV'nin bu konuda önemli bir misyonu üstlendiğini dile getirdi.

"15 TEMMUZ RUHU' DEMEK, '1915 ÇANAKKALE RUHU' DEMEKTİR"

​​​​​​​15 Temmuz gazisi Altınbelge, o gece yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı ve “15 Temmuz’dan sonra artık 'sızma' kelimesini işittiğimizde devlete bir saldırı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.



Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazi olan Erol da 15 Temmuz’un, Türk milleti için bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz ruhu' demek, '1915 Çanakkale ruhu' demektir. '15 Temmuz ruhu' demek, 'Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını bilmek' demektir.” ifadelerini kullandı.



Erol, kişilere olan sevginin asla vatan ve millet sevgisinin önüne geçmemesi gerektiğini kaydetti.