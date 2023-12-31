İstanbul’da 250 bin liralık çorap hırsızlığı

İstanbul Arnavutköy’de bir tekstil atölyesine hırsız girdi. Hırsızlar, atölyeden piyasa değeri 250 bin lira olan çorapları alarak kaçtı.

İstanbul’da 250 bin liralık çorap hırsızlığı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Arnavutköy’de tekstil atölyesine giren hırsızlar, 250 bin lira değerindeki çorapları çalarak kaçtı.

Bolluca Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinin önüne 04.30 sıralarında gelen 2 şüpheli, kepenkleri keserek içeri girdi.

Şüpheliler içeride bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki çorapları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da 250 bin liralık çorap hırsızlığı - 1

Atölyenin sahibi İzzet Ünal, “Buraya hırsızların ikinci gelmesi ilk geldiklerinde de bayram sabahıydı. Karşı komşum hırsızlığı önlemişti. Önlememiş olsaydı o zaman daha çok zararım olacaktı. Bu sefer kimse görmedi hırsızlık olduktan sonra fark ettik.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...