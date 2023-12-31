İstanbul’da 250 bin liralık çorap hırsızlığı

Arnavutköy’de tekstil atölyesine giren hırsızlar, 250 bin lira değerindeki çorapları çalarak kaçtı.
Bolluca Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinin önüne 04.30 sıralarında gelen 2 şüpheli, kepenkleri keserek içeri girdi.
Şüpheliler içeride bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki çorapları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Atölyenin sahibi İzzet Ünal, “Buraya hırsızların ikinci gelmesi ilk geldiklerinde de bayram sabahıydı. Karşı komşum hırsızlığı önlemişti. Önlememiş olsaydı o zaman daha çok zararım olacaktı. Bu sefer kimse görmedi hırsızlık olduktan sonra fark ettik.” dedi.
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