İstanbul’da 250 bin liralık çorap hırsızlığı

Atölyenin sahibi İzzet Ünal, “Buraya hırsızların ikinci gelmesi ilk geldiklerinde de bayram sabahıydı. Karşı komşum hırsızlığı önlemişti. Önlememiş olsaydı o zaman daha çok zararım olacaktı. Bu sefer kimse görmedi hırsızlık olduktan sonra fark ettik.” dedi.