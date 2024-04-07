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İstanbul'da 3 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu'nda kaçak avlanılmış 3 ton midye ele geçirildi. Kaçak midye avladığı tespit edilen 2 şüpheliye toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da 3 ton kaçak midye ele geçirildi

'da polis ekipleri, Karaköy'de iskele yakınlarında bazı şüphelilerce kaçak avlanmış midyelerin bir araca yüklendiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 150 çuval içinde yaklaşık 3 ton midyeye el koydu.

Olay yerinde yakalanan şüpheliler H.A. ve S.A'ya ilgili kanun uyarınca toplam 52 bin 484 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize bırakıldı.

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