İstanbul’da araması bulunan firari uyuşturucuyla yakalandı

Arnavutköy’de 6 suçtan aranması bulunan firari, evine yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonda M.K. ve beraberindeki S.Y. isimli 2 kişi yakalandı.
Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerinin operasyon yaptığı evdeki aramalarda 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 23 bin TL nakit para ele geçirildi.
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