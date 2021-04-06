İstanbul'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Kartal'daki bir hukuk bürosunda akrabalar arasında miras paylaşımından çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan zanlı Yalova'da yakalandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 06.04.2021 - 17:18

İstanbul'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir avukatlık bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Selim B., yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan Haluk Onat, Kebire Esra Ay Mutlu, Ayşe Ece Ay Mutlu hayatını kaybetti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat'ın tedavileri sürüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİ YALOVA'DA YAKALANDI

Bu arada olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Selim B.'nin olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalandığı öğrenildi.

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