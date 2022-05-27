İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Şişli'de, bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. İlk bilgilere göre bir adam, eski kız arkadaşı ile onun birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihar etti.

Haberler - İHA - DHA 27.05.2022 - 11:00

İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

'un Şişli ilçesi Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...