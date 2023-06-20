İstanbul'da en çok riskli bina bulunan 3 ilçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma kentte yaklaşık 207 bin riskli yapı olduğunu ortaya koydu. Tespit edilen riskli binaların yüzde 30’unun yapım yılı 2000 ve sonrası olduğu belirlenirken riskli binaların en fazla olduğu ilçeler ise Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olduğu ifade ediliyor.

İstanbul'da en çok riskli bina bulunan 3 ilçe
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Hasar, 11 ilin toplamından fazla olur

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Hasar, 11 ilin toplamından fazla olur

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NTV- Osman Terkan

Büyükşehir Belediyesi'nin son raporuna göre şehirde 207 bin riskli bina olduğu ortaya çıktı.

Bunların yüzde 30'u 1999 depremi sonrası yapılar olduğu ifade edilirken uzmanlar tarafından olası İstanbul depreminde 5 milyon kişinin etkileyebileceği belirtiliyor.

EN RİSKİ 3 İLÇE

İstanbul’daki riskli binaların yüzde 40’ının batı koridorundaki üç ilçede bulunduğu tespit edildi.

Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece olan bu riskli üç ilçede 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar İstanbul için kentsel dönüşümü en acil çözüm olarak görüyor.

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