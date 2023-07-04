İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrencinin bulunmasına çalışılıyor

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, iddiaya göre Kadıköy'de ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kırgızistan uyruklu genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrencinin bulunmasına çalışılıyor
İstanbul'a gelen Kırgız üniversite öğrencisi günlerdir kayıp

İstanbul'a gelen Kırgız üniversite öğrencisi günlerdir kayıp

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da uçakla kente geldiği belirlenen 20 yaşındaki Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova'dan 25 Haziran'dan beri haber alınamadığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, ülkesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Shamuratova'nın, son olarak 25 Haziran gece saatlerinde Kadıköy'deki bir esnaftan yardım istediği belirlendi.

İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrencinin bulunmasına çalışılıyor - 1

ESNAFTAN YARDIM İSTEDİ

Üniversite öğrencisi Shamuratova'nın, hem dil öğrenip hem de çalışabileceği bir programa katılmak üzere 3 aylığına 'ye geldiği, yardım istediği esnafa da Bulgaristan'a gitmek istediğini anlattığı öğrenildi.

Türkçe ya da İngilizce konuşamadığı kaydedilen genç kadının, Rusça bilen başka bir esnaf tarafından polis merkezine yönlendirildiği, emniyete herhangi bir başvuruda bulunmayan Shamuratova'dan o günden bu yana haber alınamadığı anlaşıldı.

Shamuratova'nın annesinin 'dan İstanbul'a gelerek konsolosluğa kayıp başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine genç kadının bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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