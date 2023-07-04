İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrencinin bulunmasına çalışılıyor

ESNAFTAN YARDIM İSTEDİ

Üniversite öğrencisi Shamuratova'nın, hem dil öğrenip hem de çalışabileceği bir programa katılmak üzere 3 aylığına Türkiye'ye geldiği, yardım istediği esnafa da Bulgaristan'a gitmek istediğini anlattığı öğrenildi.



Türkçe ya da İngilizce konuşamadığı kaydedilen genç kadının, Rusça bilen başka bir esnaf tarafından polis merkezine yönlendirildiği, emniyete herhangi bir başvuruda bulunmayan Shamuratova'dan o günden bu yana haber alınamadığı anlaşıldı.



Shamuratova'nın annesinin Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek konsolosluğa kayıp başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine genç kadının bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.