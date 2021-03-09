İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı saldırı: 2 ölü (Salih Memişoğlu da hayatını kaybetti)

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri kamuoyunda kendisini 'bioenerji ve metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'ydu.



İddiaya göre aralarında alacak meselesi olan taraflar, Salih Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde bir araya geldi. 2 yıl önce açılan hayvanat bahçesini çok sayıda ünlü isim ziyaret etmişti.

Salih Memişoğlu ile hayvanat bahçesinde işletmecilik yapan Mustafa Öztürk arasında borç nedeniyle önce tartışma ardından kavga çıktı.



Salih Memişoğlu

Şüpheli Mustafa Öztürk, silahını çekip peş peşe ateşledi. Saldırgan Mustafa Öztürk, Salih Memişoğlu ve işletmeci Ömer Faruk Zengin'i tabancayla vurarak öldürdü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

