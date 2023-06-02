İstanbul'da icradan satılık TV kulesi

Restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezi, elektronik, dış ve iç donanımı gibi kule ve diğer bölümlerin özelliklerini ve bunların bedellerinin belirleyen ekipler, televizyon ile yayıncılık kulesi olarak inşa edilen dava konusu binada yapılan incelemelerde, televizyon yayını yapabilmek için gerekli elektronik teçhizatların ve verici sistemlerin bulunmadığı da kayda geçti.



Keşif sonunda arsa değeri 112 milyon lira, yapısal kısımların değeri 131 milyon 300 bin lira, elektrik-elektronik kısımların değeri 929 bin lira, mekanik kısımların değeri ise 5 milyon 165 bin lira olarak belirlendi. Yapının toplam satış bedeli ise 249 milyon 395 bin lira oldu.



Büyükçekmece 1. İcra Dairesi'nin ilanına göre arsa ve içindeki yapılar 1 Ağustos itibarıyla satışa çıkarılacak.



"FİYATI BENCE AZ"



Büyükçekmece'de 21 yıldır yaşadığını söyleyen Gülcan Keleşoğlu, "Hep böyle atıl durumdaydı. Helikopter çarpmıştı. Hiç çıkmadım yukarı. Neden böyle bilmiyoruz." dedi.



Kulenin dikkat çekici olduğunu belirten Keleşoğlu, "249 milyon liraya satılıyormuş. İçeri girilip girilmediğini bilmiyorum. Işıkları yanıyordu arada. Fiyatı bence az. Az bir fiyat biçilmiş." ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin