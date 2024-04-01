İstanbul'da ilçe ilçe seçim analizi: 26 ilçe CHP'de

İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda yarışı önde tamamladı.



CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.



CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin tercihlerine bakıldığında, 2002'den bu yana Ak Parti'nin birçok ilçede üstünlüğü dikkat çekiyordu. Ancak bu seçimde, çoğunluk tercihini CHP'li adaylardan yana kullandı.



Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti.



Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra Ak Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı.



Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu...

35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.



Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı.



Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.



CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.



Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.



Ak Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.



2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra

Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.