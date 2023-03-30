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İstanbul'da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir motosiklet tamirhanesine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Şahinler Sokak'taki motosiklet tamircisinin önüne gelen motosikletli ve kasklı 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı.

İstanbul'da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: 1'i ağır 3 yaralı - 1

Saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, içeride bulunanlardan 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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