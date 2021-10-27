İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 16,5 ton ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollarla yurda sokulan ve kaçak olarak yurt içinde üretilen nargile tütünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında 24 Ekim’de Başakşehir, Bağcılar, Fatih ve Zeytinburnu’nda 4 depo, 1 iş yeri, 2 kamyonet ve 1 tıra düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.



Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 16,5 ton nargile tütünü ele geçirildi.



Yaptıkları kaçakçılıkla devleti 4 milyon 200 bin lira vergi kaybına uğrattığı belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.