İstanbul Kartal'da eşini öldürdüğü iddia edilen şahıs intihar etti.



Bahçelievler Mahallesi Liman Sokağı'ndaki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan Lokman Of, iddiaya göre eşi Zekiye Of'u öldürdü. Of, daha sonra pencereden atlayarak intihar etti.



Lokman Of olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zekiye Of'un cansız bedeni ise evde bulundu.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.