İstanbul'da 'kadın öğretmen genç kıza cinsel istismarda bulundu' iddiası

İstanbul Tuzla'da 28 yaşındaki kadın öğretmenin genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Özel bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni S.İ'nin lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Genç kızı evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki öğretmen hakkında, kız öğrencisinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinden sonra ise 28 yaşındaki S.İ, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ, öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, 'Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler. Ben öğrencimi sosyal medyadan eklemedim, kendisi ona davet atmamı istedi. Zaman içinde diğer öğrencilere göre daha yakın olduğumuz doğrudur ancak bunun sebebi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin bana öğrencinin başka kızlara yakınlaştığını ve onunla konuşmamı istemesi kaynaklıdır' dedi.

Şüpheli öğretmen S.İ (28)

''BENİ NEDEN SUÇLADIĞINI BİLMİYORUM''



Sorgusunun devamında öğrencisiyle kurduğu arkadaşlığın öğretmen-öğrenci ilişkisini aşmadığını vurgulayan S.İ, '2 kere benim evimde buluştuk ama yanımızda başkaları da vardı. Fakat evde aynı yerde uyumadık, aynı yatakta yatmadık. Ben öğrencimle öpüşmedim ya da cinsel ilişki yaşamadım. Ben böyle bir suçlama nedeniyle çok şaşkınım. Ben tümüyle kadınlara ilgili duymuyorum, zamanında erkek arkadaşım da oldu. Fakat öğrencimin kızlara ilgisinin olduğunu sözlerinden biliyordum. Beni neden suçladığını bilmiyorum' şeklinde konuştu.



100 METREDEN FAZLA YAKLAŞMA



Hakimlik, sorgusunun bitiminde şüpheli beden eğitimi öğretmeni S.İ'nin suç vasfının şüpheli lehine dönme ihtimali, mevcut delil durumu ve tutuklamayla umulan faydanın adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği gerekçeleriyle yurt dışına çıkamama, haftanın 3 günü imza atma ve olayda adı geçen kız öğrencisine 100 metreden fazla yaklaşmama şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi.