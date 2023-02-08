İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesinde tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Trafikte zorluk yaşayan sürücüler ise kar yağışının ne kadar süre etkili olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan Ümraniye, Beykoz, Pendik, Kartal, Maltepe ve Sancaktepe'de yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü ilerliyor. Karla kaplanan bazı ara yollarda da sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

küreme araçları biriken karları temizlemek için TEM Otoyolu'nda çalışma yapıyor.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Başakşehir, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Kağıthane'de de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Ana arterlerin açık olduğu bölgelerde bazı ara yolların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Trafik akışında sorun yaşanmazken, belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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