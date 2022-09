İstanbul'da kızına 'yakıştıramadığı' damadını ekmek bıçağıyla öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'e bir kişi, kayınpederiyle yaşadığı tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.



İnönü Mahallesi'nde 21 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Turhan Ketenci, damadı Volkan Çubukcu'yu kalbinden bıçaklayarak öldürdü.



DAMADINI KIZINA YAKIŞTIRAMADI



İddiaya göre, Ketenci torunu doğduktan bir hafta sonra kızını görmeye gitti. Kapıyı damadı açınca aralarında tartışma yaşandı.



Ketenci, sık sık kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadı Volkan Çubukçu'ya bıçakla saldırdı. Damadını kalbinden bıçaklayan Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çubukçu sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Damat Volkan Çubukcu'nun cenazesi 23 Eylül Cuma günü Bartın Ulus'ta defnedildi.

''ANNEME KÜFREDİNCE ÇOK SİNİRLENDİM''



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ketenci, savcılıkta alınan ifadesinde olay günü dünürünün evine gittiğini, burada karşılaştığı damadıyla sözlü tartışma yaşadıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini öne sürdü.



Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle damadıyla arasında husumet olduğunu, çeyiz için aldığı beyaz eşyanın markasıyla ilgili bile sorun çıkardığını söyleyen Ketenci, tartışma sırasında elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını iddia etti.

Kayınpeder Turhan Ketenci

Ketenci 'Kasten öldürme' suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İlk tespitlere göre damat Volkan Çubukçu'nun kalbinden ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle öldüğü belirtilirken, soruşturmada otopsi raporlarının beklendiği, tanık ifadeleri alındıktan sonra iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.

Damadı ile tartışma yaşadığı ve kendini savunmak için bıçak kullandığını ifade eden Turhan Ketenci'nin olayın yaşandığı gün, damadının evine gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Binanın önüne yanaşan otomobilden inen Turhan Ketenci'nin doğrudan binaya yöneldiği, bu sırada ise otomobili başka bir kişinin park ettiği görüldü. Binaya giren Turhan Ketenci, bir dakika geçmeden tekrar otomobile dönerek buradan ayrıldı.



''BABAM KESİNLİKLE İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ''



Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu,"Volkan ile biz çok önceden aynı yerde çalışıyorduk. Babam da orada çalışıyordu. O zamanlardan beri Volkan'ı sevmiyormuş. İşten çıkınca yollarımız ayrılmıştı. Bir süre sonra tekrar yollarımız kesişti, sevdik birbirimizi. Babam kesinlikle istemediğini söyledi. Volkan'ı sevdiğimi ve istemeye geleceklerini belirttim. 'Kesinlikle gelmesinler' dedi babam. 'Çoban olsa kabul ederim ama onu kabul etmem' dedi. Ben de sevdiğimi belirttim. Sonra biz kendi aramızda nikah kıyıp düğün yaptık. En başından beri sadece babam karşı çıkıyordu.



''EŞİMİN HER ŞEYİNDEN RAHATSIZ OLDU''



Evlendikten sonra aramız bozulunca babamla tekrar barışmak için araya aile dostlarımızı soktuk. Barıştıktan sonra babamın isteğiyle ikinci düğünümüzü yaptık ve her şey normale döndü. Daha sonra eşimin sigarasından sakalından her şeyinden rahatsız olmaya başladı. Daha sonra ben de oradayken kayınbabamın evine geldi ve 'canlı sinek bile bırakmam' diye tehdit etti. Yetkililerden bu konu hakkında yardım istiyorum. Ona yardım edenlerin kim olduğunun bulunmasını istiyorum. Onların da ceza almasını istiyorum" dedi.



Volkan Çubukcu

"BEBEĞİN DOĞUMUNA GELDİ, HİÇBİR SIKINTI YOKTU"



Gözyaşlarına hakim olamayan Volkan Çubukcu'nun annesi Satiye Çubukcu, “Çok güzeldi, aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Bebeğin doğumuna geldi hastaneye, hiçbir sıkıntı yoktu. Hiç olmadık şeylerden çocuğuma gıcık olmuş. Gelinimle de aralarında hiçbir sıkıntı yoktu" diye konuştu.



"SON ZAMANLARDA TEHDİT MESAJLARI ATIYORDU"



Baba Mustafa Çubukcu ise, "Oğlumu, kayınpederi kapının önünde geldi, katletti. Katletmeden bir gün önce kayınpederi, 'ben bu çocuğun sakalından ve konuşmasından hoşlanmıyorum. Uyar, ben bu tür davranışları sevmiyorum. Keşke çoban alsaydı kızımı da bu almasaydı' diyor. Son zamanlarda da sürekli 'seni de öldürürüm o çocuğu da öldürürüm' diye kızının telefonuna mesajlar atıyormuş. 'Ben raporluyum, sizi öldürürsem ben ceza falan almıyorum. 5-6 ay yatarım, 7'nci ayı yatmam bile' diye bir gün öncesinden söyledi" şeklinde iddialarda bulundu.



Volkan Çubukcu'nun kardeşi Murat Çubukcu, "İşten gelmiştim, istirahat etmek için odama geçtim. Yaklaşık 40 dakika sonra bağırış sesleri duydum. Abimin yere düştüğünü gördüm, kanaması vardı. Bağırıyordu abim evin içinde, 'babam beni bıçakladı' diye. Hemen arabaya bindirip hastaneye götürdük. Hastanede öldüğü anlaşıldı. Son sözlerinde abim, kayınpederinin onu öldürdüğünü söylüyor. Canımız yandı, ciğerimiz söndü. Bir bıçak tüm ailemize girdi. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı