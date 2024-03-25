İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi’nde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.



Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO’nun bazı seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.



BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.