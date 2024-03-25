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İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal

İstanbul’da yeni hafta fırtınayla başladı. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal

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’da bugün fırtınası var.

Kentte öğle saatlerinden itibaren yağmur da bekleniyor.

23 il için fırtına ve sağanak uyarısı (İstanbul ve Ankara Valiliği'nden açıklama)

23 il için fırtına ve sağanak uyarısı (İstanbul ve Ankara Valiliği'nden açıklama)

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi’nde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO’nun bazı seferleri de nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.

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