İstanbul'da metro seferlerine ramazan düzenlemesi

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek.



Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.



İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.

#MetroDuyuru



Ramazan ayı sefer planlamamız aşağıdaki gibidir. 🚇



Hayırlı Ramazanlar dileriz. pic.twitter.com/JepKIWB006 — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 9, 2024