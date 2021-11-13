İstanbul'da oto galeriye silahlı baskın: 3 ölü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları öldü.

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti.



Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu belirtiliyor. Polisin geniş çaplı çalışması ise sürüyor.