İstanbul'da oyuncak tabanca ile banka soygunu

Polis, şüpheli kaçarken havaya ateş açarak 'dur' ihtarında bulundu. Polis, mahalleli ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Şüpheli yaklaşık 500 metre sonra yakalandı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira ile bin 300 Euro ele geçirildi.



Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Muhammet D. (49)'nin suç kaydı olmadığı tespit edildi. Şahsın olayda kullandığı silahın ise boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.