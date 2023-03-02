İstanbul'da oyuncak tabanca ile banka soygunu

İstanbul Çekmeköy'de bir banka şubesine giren silahlı şüpheli, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra poşete 131 bin 920 lira ve bin 300 Euro doldurarak kaçmaya çalıştı. Soygun esnasında müşteri olarak bankada bulunan bir polis memuru ile çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kovalama sonucu yakalanan şüphelinin silahının oyuncak olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da oyuncak tabanca ile banka soygunu

Çekmeköy’de bir kişi oyuncak tabanca ile soymaya çalıştı.

Taşdelen şubesinde 28 Şubat Salı günü yaşanan olayda, bankaya giren silahlı şüpheli, önce güvenlik görevlisi C.O.L.'yi (43) etkisiz hale getirdi.

Daha sonra elindeki poşetle bankoya yönelerek, çalışanlardan poşeti parayla doldurmalarını istedi.

Para dolu öantayla beraber şüpheli bankadan koşarak kaçtı. Soygun esnasında eşi ve çocuğu ile hesap açtırmak için bankada bulunan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.S. (30), kaçan şüphelinin peşinden koştu.

İstanbul'da oyuncak tabanca ile banka soygunu - 1

Polis, şüpheli kaçarken havaya ateş açarak 'dur' ihtarında bulundu. Polis, mahalleli ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Şüpheli yaklaşık 500 metre sonra yakalandı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira ile bin 300 Euro ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Muhammet D. (49)'nin suç kaydı olmadığı tespit edildi. Şahsın olayda kullandığı silahın ise boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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