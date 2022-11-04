İstanbul'da sağlık ocağında hemşire ve doktorlara saldıran kişi tutuklandı

İstanbul'da sağlık ocağındaki doktor ve hemşirelere saldırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, dün Küçükçekmece'deki 15 No'lu Sağlık Ocağı'nda görevli doktor B.Y. ile hemşire N.B'ye yönelik saldırı eyleminde bulunan şüpheli H.H.G'nin savcılık talimatıyla derhal gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tarafından tutuklandığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.



NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de kayıtlı olmadığı sağlık ocağına giden bir kişi, iddiaya göre önüne başka bir hastanın geçtiğini öne sürerek tartıştığı bir doktorun boynunu sıkıp parmağını kırdı.

Başka bir doktora da saldırıp hakaret ettiği öne sürülen zanlının, bir hemşireyi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.