İstanbul'da scooter denetimi: Toplu taşımadan daha pahalıya patladı

İstanbul Fatih'te elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde iki günde iki ceza yazıldığını söyleyen sürücü Merdan Matiyev "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı" dedi.

Haberler - DHA 31.10.2021 - 13:33 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 13:35

İstanbul'da scooter denetimi: Toplu taşımadan daha pahalıya patladı

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Fatih'te polis ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik yapılan denetimde iki kişiye ceza uyguladı.

İstanbul Emniyeti Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sıklaştırılan elektrikli scooter denetimlerinin bir yenisini Fatih'te yaptı. Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüye de  kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı.

"KURALLARI KİMSE ANLATAMIYOR"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.

"NEDEN CEZA YEDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Türkmenistan uyruklu Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. Madem yasak var bunu satmayacaklar" dedi.

KADIN TRAFİK POLİSİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

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